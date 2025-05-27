Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u oyuncu Devlet Devrim hayatını kaybetti

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Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u olarak tanınan usta oyuncularından 81 yaşındaki Devlet Devrim, yaşamını yitirdi. Oyuncunun vefatını Film-San Vakfı duyurdu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Yapılan açıklamada; "Türk Sineması'nın "Siyah Boncuk’u menekşe gözlü oyuncusu Devlet Devrim'i kaybettik. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Sanatçının ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Devlet Devrim, 1962 yılında dönemin en ünlü dergilerinden olan Ses Dergisi'nin yönettiği kapak yıldızı yarışmasını birincilikle kazanmıştı.

Devlet Devrim, 1962 yılında dönemin en ünlü dergilerinden olan Ses Dergisi'nin yönettiği kapak yıldızı yarışmasını birincilikle kazanmıştı.