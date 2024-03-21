Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Bahar Öztan'dan acı haber geldi.
2023 yılında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalanan Öztan kolon kanseri ile mücadelesini kaybetti.
61 yaşında hayatını kaybeden güzel oyuncu, bir haftadır yoğun bakımdaydı.
Şampuan reklamıyla ünlü olmuştu
1962 doğumlu Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekti.
"Dualarınıza ve sevgilerinize ihtiyacım var"
1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Öztan geçtiğimiz ekim ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul’a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var.
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