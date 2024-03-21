Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Bahar Öztan hayatını kaybetti Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak tanınan ve uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Bahar Öztan yaşam savaşını kaybetti.

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ensonhaber.com

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Bahar Öztan'dan acı haber geldi.

2023 yılında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalanan Öztan kolon kanseri ile mücadelesini kaybetti.

61 yaşında hayatını kaybeden güzel oyuncu, bir haftadır yoğun bakımdaydı.

Şampuan reklamıyla ünlü olmuştu

1962 doğumlu Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekti.

"Dualarınıza ve sevgilerinize ihtiyacım var"

1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Öztan geçtiğimiz ekim ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: