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Yeşilçam’ın unutulmaz ünlü oyuncularından Harika Avcı sonunda sessizliğini bozdu.

Geçtiğimiz günlerde Avcı’nın kendini eve kapattığını, kimseyle görüşmediğini iddia edilmişti.

Ancak bu açıklamalar ve iddialar Harika Avcı'yı rahatsız etti. Kendisinin olduğu iddia edilen bir fotoğrafa dair de konuşan Harika Avcı, Onur Akay'a gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

"O EVDE OTURAN KADIN BEN DEĞİLİM"

Harika Avcı "Üç yıldır hep bu haberler biter diye bekledim ama bitmeyince sizi aradım. O evde oturan, en son çekilen o fotoğraftaki kişi ben değilim, bana benziyor mu? Benim köpeğim de yok.

"TESETTÜRE GİRDİM"

Ben intihara da teşebbüs etmedim. 17 yıl önce sahneleri bıraktım. Mafya beni zorla sahneye çıkarırdı. Ben 11 yıl önce tesettüre girdim, ailemle oturuyorum. Bu tesettür konusunun da istismar edilmemesi için konuşmadım. İsterseniz tesettürü yazmayın.

"İNTİHAR ETMEDİM"

Kime inanmak istediğinize siz karar verin artık. Sizden bana inanmanızı beklemiyorum. Bence aynı adrese gidip çekim yaparsanız daha sağlıklı olur." dedi.

Bakırköy'de yaşamadığını söyleyen Harika Avcı "Ailemin evinde oturuyorum. Ev bizim. Oturduğum semti söylemiyorum yarın bu semtte de sorunlar olur. İşimde gücümdeyim. Alışverişimi yapıyorum. Uyku problemim var. 3 yıl önce sinir krizi geçirdim krizim geçmedi. Hastanede yattım, darp edildim. Şarkı sözlerimi çaldılar. Şarkı sözlerinin tamamı benim. Ben yazdım. İspat edemedim." dedi.