Yeşilçam'ın yıldızı Lale Belkıs'ın son hali

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan ve bir döneme damga vuran Lale Belkıs, son haliyle gündeme geldi.

Yeşilçam'ın en güzel kötü kadınlarından olan 82 yaşındaki Lale Belkıs, uzun zaman sonra ekrana çıktı.

KÜRTAJ AÇIKLAMASI

Belkıs, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Usta oyuncu, hakkında çıkan “10 kez kürtaj oldu” haberleri hakkında ilk kez konuştu.

Hayatı boyunca hiç çocuk istemediğini söyleyen Lale Belkıs, toplamda 4 kez kürtaj olduğunu ve sadece “Ateşböceği” Yalçın olarak tanınan ikinci eşi Yalçın Otağ’dan çocuk sahibi olmak istediğini dile getirdi.

"BİRKAÇ KEZ DE DÜŞÜK YAPTIM"

Çocuğa vakti olmadığını ve birkaç kez düşük yaptığını da söyleyen Lale Belkıs, son haliyle de beğeni topladı.

Yıllara meydan okuyan güzel oyuncunun son hali sosyal medyada beğeni topladı.