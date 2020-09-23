Yeşim Ceren Bozoğlu, Hazal Kaya ile aynı fikirde değil

Yeşim Ceren Bozoğlu, Hazal Kaya ile aynı fikirde değil

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun Hazal Kaya'nın sözlerine itirazı etti.

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, meslektaşı Hazal Kaya’nın, “Şişman oyunculara bbaşrol gelmiyor ”sözleri hakkında konuştu.

"ARTIK HER ŞEY DEĞİŞTİ"

Bir dönem rolü için 110 kiloya kadar çıktığını söyleyen oyuncu, “Kilo rolle alakalı bir şey. Hazal’ın dediği, başrol için güzel kadın aranıyordu.

Ancak son beş senedir bu anlayış yıkıldı. Hikayeler değişmeye başladı. Kadınlar yönetmen ve senarist olarak çalışmaya başladıkça, sektörde farklı şeyler olacak” şeklinde yorum yaptı.