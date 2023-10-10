Yeşim Ceren Bozoğlu'nun sahne tarzı 60 kilo veren ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, sahnesi için cesur tarzı ve dansıyla dikkat çekti.

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Mide küçültme ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan ve 58 kiloyu gören Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle sık sık gündeme gelen bir isim.

Yeni haliyle birlikte sık sık değiştirdiği imajı ile de konuşulan Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. İki yılda 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu, zaman zaman paylaşımlar yaparak hayranlarının beğenisini topluyor.

"Çok seksisin"

"48 yaşındayım ama geçenlerde sarışın halimle 18 yaşındaki Aleyna Tilki'ye benzetilmişim.'' diyen Yeşim Ceren Bozoğlu, yeni oyunuyla sahneye çıkıyor.

Oyundaki dans sahnelerinin yanı sıra oyuncu kırmızı mayosuyla ve cesur hareketleriyle dikkat çekti. Oyuncunun iddialı tanıtımına "Çok seksisin" yorumları yağdı.