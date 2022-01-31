Yeşim Erçetin ile Fevzi Kardeseci Miami’de evlendi

Şarkıcı Ozan Orhon'un eski eşi Yeşim Erçetin, üçüncü kez evlendi.

İlk evlilğini şarkıcı Ozan Orhon ile yapan eski manken Yeşim Erçetin, altı aydır aşk yaşadığı Fevzi Kardeseci ile hayatını birleştirdi. Erçetin ile sevgilisi Miami'de nikah masasına oturdu.

PLAJ DÜĞÜNÜ

Plaj düğünü yapan çiftten Erçetin’in beyaz bir elbise, damadın ise şort ve gömlek giydiği görüldü. İkilinin nikah şahitliklerini Pelin ve Volkan Yetmişnir çifti ile Mert Ersin yaptı.

2 EVLİLİK DAHA YAPMIŞTI

Yeşim Erçetin, ilk evliliğini 2000-2003 yılları arasında şarkıcı Ozan Orhon ile gerçekleştirdi. İkilinin, bu birliktelikten Yağmur Lara adında bir kızı bulunuyor. Erçetin, daha sonra 2010’da Emre Matraş ile nikah masasına oturdu. Masal adında bir kızı bulunan ikili, 2015 yılında boşanmıştı.