Yeşim Salkım, Ekrem İmamoğlu'nun konser paylaşımını yayınlayıp isyan etti Sosyal medyada girdiği polemiklerle adından söz ettiren Yeşim Salkım, seçim döneminde kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

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Paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesinde yaptığı açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

Yeşim Salkım, seçimlerden aylar sonra bir paylaşımda bulundu.

Ünlü şarkıcı, Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim için hazırlanan kutlamalara çıkacak isimleri duyurduğu paylaşımı kendi hesabından paylaştı.

"Hani yalakayım"

"Şimdi bana laf söyleyenler bakın bakalım hiçbir CHP belediyesinde konserim var mı?" diyerek isyan eden Salkım, paylaşımın devamında şunları söyledi: "Hani yalakayım ya ben kardeşim ben sosyal devlete inanan gerçek Atatürkçü bir kadınım sadece, hiç kimseye yalakalık yapmadım hiç bilmem anlatabildim mi?

"Kaçmadım ülkemden"

Bu yıllardır böyle hiçbir partinin büyük konserlerinde olmadım hiç ara sıra 2 laf edip sonra kaçmadım ülkemden. Beni sakın diğerleriyle kıyaslamayın sakın."