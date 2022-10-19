Yeşim Salkım: Gülben Ergen'i affettim

Yeşim Salkım, konuk olduğu programda özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, konuk olduğu programda yaptığı evlilikler ve eski eşi Hakan Uzan'a dair samimi açıklamalarda bulundu. Salkım, senelerdir küs olduğu Gülben Ergen hakkında da konuştu.

İşte Yeşim Salkım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Boşanınca nefes aldım"

Hakan Uzan'la evli olduğu dönemde zor günler geçirdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Boşandıktan sonra özgürlüğü ve nefes almayı hissettim. Boşanmaya karar verdiğimde 48 kiloydum. Günde 4 ilaç ve 4 paket tütün ürünü içiyordum. Özgürlüğümü geri istiyordum.

"Paralı adam hayatıma almadım"

Hakan Uzan'dan sonraki dönemde hayatımda mal varlığı olan bir erkek olmamıştır. 2 çocuğum da parası olmayan, orta halli insanların çocuklarıdır, aşk çocuklarıdır. Proje çocukları değildir. Ama bu o dönemki eşimin kötü olduğu anlamına gelmiyor, benim özgürlüklerim kısıtlanmıştı. Ben kalıplara giremem, kalıpların kıvamına giremem, olmadı da zaten.





"Aşk kadınıyım"

Ben aşk kadınıyım, aşka çok inanıyorum. Bizim dünyamızın içinde de çok aşk yok. İlişkilere girerken hesaba kitaba bakmıyorum. Hakan'la evlenirken 26 yaşındaydım, çok gençtim. Hakan çapkındı, hala çapkın bir adam bence." dedi.

"Gülben benim düşmanım değil"

Gülben Ergen'i affettiğini söyleyen Salkım, "Biz yaşamamamız gereken bir süreç yaşadık, ben hayatımdaki herkesi affettim, benim için konu kapandı. Gülben Ergen konusu bitti benim için. Artık 100 metre engelli koşarken geriye bakamam. Herkesin yolu açık olsun. Küslük-barışıklık kavramlarını ortadan kaldıramazsak bu böyle senelerce gider. Ben kime kırılırım? Çok yakınlarıma, eşime, akrabalarıma kırılırım. Ama ben Gülben ile hiç arkadaş olmadım, oturup kahve içmedim. O benim düşmanım değil, dostum da olmadığı gibi. Yolu açık olsun. Çok üzüldüğüm ve canımın çok yandığı günler oldu ama ikimizin de artık büyümüş, ergenliğe girmiş çocuklarımız var. Ben bitirdim, umarım onlar da bitirirler." diye konuştu.