Yeşim Salkım: Kızımın boşanacağını tahmin edemedim

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, kızının boşanma sürecini anlattı.

Kızı Gizem ile bir programa konuk olan ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, hayatındaki değişikliklerle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Boşanma sürecini atlatan kızıyla yeniden birlikte yaşamaya başlayan Yeşim Salkım, başına gelenleri esprili bir dille anlattı.

"KÜÇÜK BİR EVE GEÇTİM"

"Büyümeyen bir kadın doğurmuşum." diyen şarkıcı, “Gizem evlenince ben de küçük bir eve geçtim. Ben nereden bileyim geri geleceğini. Şimdi odam yok, odamı da aldı.” dedi.

"ANNEM AĞLIYORMUŞ"

"Ben almadım, sen verdin. Kaç kere sordum. Şimdi yeni oda yapıyoruz ona o küçük yere." diyen Gizem Salkım, bu süreçte birbirlerini yeniden tanıdıklarını ve bilmedikleri huylarını öğrendiklerini söyleyerek ekledi: “Annemin ağlayabildiğini bilmiyordum.”

Gizem Salkım 3 yıl önce evlendiği Ozan Düzdaş'tan boşanmıştı. Haberi sosyal medyadan duyuran Salkım "Herkese selam, üç yıl önce hayatımı birleştirdiğim Ozan Düzdaş ile bugünden itibaren yollarımıza ayrı devam edeceğiz. Sevgi ve saygı ile yürüttüğümüz evliliğimiz aynı sevgi ve saygı ile sonlanmıştır. Herkesten anlayış ve hoşgörü ile yaklaşmasını rica ediyoruz. Sevgi ve saygılarımızla." diye yazmıştı.