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    Yeşim Salkım, koronavirüse inanmıyor

    Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyada koronavirüs salgınının olmadığını iddia etti.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 13:45
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 13:48
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    Yeşim Salkım, koronavirüse inanmıyor

    Tüm dünyayı etkisi altına alan ve toplamda 3 milyona yakın kişinin hayatını kaybettiği koronavirüse inanmadığını söyleyen Yeşim Salkım, yasakların geri alınması gerektiğini söyledi.

    "ANLAYIN ARTIK"

    Salkım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anlayın artık dünyada bir salgın yok.

    1 yıldır sokağa çıkmayan, maske takan insanlar var nasıl oluyor da covid oluyorlar, bir grip enfeksiyonuna Covid-19 dediler bağışıklık kuvvetlendirmek ve dikkatli sağlıklı bir yaşam herkes bunu geçirecek." ifadelerini kullandı.

    Yeşim Salkım, koronavirüse inanmıyor #1Yeşim Salkım, koronavirüse inanmıyor #2

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