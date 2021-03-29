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- Yeşim Salkım, koronavirüse inanmıyor
Yeşim Salkım, koronavirüse inanmıyor
Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyada koronavirüs salgınının olmadığını iddia etti.
- Haber Merkezi
- 29.03.2021 - 13:45
- Güncelleme : 29.03.2021 - 13:48
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve toplamda 3 milyona yakın kişinin hayatını kaybettiği koronavirüse inanmadığını söyleyen Yeşim Salkım, yasakların geri alınması gerektiğini söyledi.
"ANLAYIN ARTIK"
Salkım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anlayın artık dünyada bir salgın yok.
1 yıldır sokağa çıkmayan, maske takan insanlar var nasıl oluyor da covid oluyorlar, bir grip enfeksiyonuna Covid-19 dediler bağışıklık kuvvetlendirmek ve dikkatli sağlıklı bir yaşam herkes bunu geçirecek." ifadelerini kullandı.