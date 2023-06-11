Yeşim Salkım, takipçisini azarladı

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Cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasını hazmedemeyen ünlüler kervanına Yeşim Salkım da katılmış, seçmene ağza alınmayacak hakaretler savurmuştu.

Seyir halindeyken adeta çılgına dönen şarkıcı, şunları söylemişti:

Uğursuzlar… Zamanında FETÖ FETÖ dediniz, siz yattınız FETÖ’nün ayağına, biz mi yattık? HÜDA PAR kim? Siz HÜDA PAR’cı değil misiniz kardeşim? HÜDA ne demekse? Sana söz yine baharlar gelecek… Hadi oradan, siz şimdi hırsız olduğunuz için… Geri zekalılar… Bu kadar geri zekalısınız işte siz. Allah’a şirk koşuyorsunuz siz. Doldurdunuz da doldurdunuz. Afgan’ını, Suriyelisini. Çok güzel biliyoruz biz Allah’ı, o kafayı örterek olmuyor Allah… Edepsizler ordusu, haydi. Kafayı belden aşağı ile bozdunuz. PKK’ymış. Siz getirdiniz PKK’yı. Pensilvanya’ya gidenlerin haddi hesabı yok, sanatçıların içerisinden. Buradan bir isimleri sayarım var ya… Sizin o cahil tayfanızı görünce bizim midemiz bulanıyor.