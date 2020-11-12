Yeşim Salkım: Umarım emsal teşkil eder

Yeşim Salkım'ın aldığı kararı bozan Seyhan Soylu'ya hapis cezası verildi.

Ünlü sanatçı Yeşim Salkım’ın aldığı koruma kararına rağmen, hakkında paylaşımlarda bulunmaya devam eden 'Sisi' lakabıyla tanınan Seyhan Soylu’ya, 4 günlük tazyik hapsi cezası verildi.

Mahkeme, kararın infazı için dosyayı savcılığa gönderdi. Seyhan Soylu’nun, anılan karara 2 hafta içinde itiraz etme hakkı var. Eğer itiraz sonrası ret kararı çıkarsa, Soylu 4 gün cezaevine girecek.

"UMARIM EMSAL OLUR"

Sanatçı Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından bu kararı "Umarım emsal teşkil eder..." notuyla paylaştı.