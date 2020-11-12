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    Yeşim Salkım: Umarım emsal teşkil eder

    Yeşim Salkım'ın aldığı kararı bozan Seyhan Soylu'ya hapis cezası verildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2020 - 07:25
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 09:03
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    Yeşim Salkım: Umarım emsal teşkil eder

    Ünlü sanatçı Yeşim Salkım’ın aldığı koruma kararına rağmen, hakkında paylaşımlarda bulunmaya devam eden 'Sisi' lakabıyla tanınan Seyhan Soylu’ya,  4 günlük tazyik hapsi cezası verildi.

    Mahkeme, kararın infazı için dosyayı savcılığa gönderdi. Seyhan Soylu’nun, anılan karara 2 hafta içinde itiraz etme hakkı var. Eğer itiraz sonrası ret kararı çıkarsa, Soylu 4 gün cezaevine girecek.

    "UMARIM EMSAL OLUR"

    Sanatçı Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından bu kararı "Umarım emsal teşkil eder..." notuyla paylaştı.

    Yeşim Salkım: Umarım emsal teşkil eder #1

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