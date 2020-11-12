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- Yeşim Salkım: Umarım emsal teşkil eder
Yeşim Salkım: Umarım emsal teşkil eder
Yeşim Salkım'ın aldığı kararı bozan Seyhan Soylu'ya hapis cezası verildi.
- Haber Merkezi
- 12.11.2020 - 07:25
- Güncelleme : 12.11.2020 - 09:03
Ünlü sanatçı Yeşim Salkım’ın aldığı koruma kararına rağmen, hakkında paylaşımlarda bulunmaya devam eden 'Sisi' lakabıyla tanınan Seyhan Soylu’ya, 4 günlük tazyik hapsi cezası verildi.
Mahkeme, kararın infazı için dosyayı savcılığa gönderdi. Seyhan Soylu’nun, anılan karara 2 hafta içinde itiraz etme hakkı var. Eğer itiraz sonrası ret kararı çıkarsa, Soylu 4 gün cezaevine girecek.
"UMARIM EMSAL OLUR"
Sanatçı Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından bu kararı "Umarım emsal teşkil eder..." notuyla paylaştı.