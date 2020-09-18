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    Yeşim Salkım'ın kızı Gizem Salkım boşandı

    Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım'ın kızı Gizem Salkım, 2017 yılında dünyaevine girdiği Ozan Düzdaş'la yollarını ayırdı.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2020 - 07:01
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    Yeşim Salkım'ın kızı Gizem Salkım boşandı

    Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım'ın kızı Gizem Salkım, 3 yıl önce evlendiği Ozan Düzdaş'tan ayrıldı.

    Gizem Salkım, haberi sosyal medyadan böyle duyurdu:

    "HERKESTEN ANLAYIŞ BEKLİYORUZ"

    "Herkese selam, üç yıl önce hayatımı birleştirdiğim Ozan Düzdaş ile bugünden itibaren yollarımıza ayrı devam edeceğiz. Sevgi ve saygı ile yürüttüğümüz evliliğimiz aynı sevgi ve saygı ile sonlanmıştır. Herkesten anlayış ve hoşgörü ile yaklaşmasını rica ediyoruz. Sevgi ve saygılarımızla."

    Yeşim Salkım ın kızı Gizem Salkım boşandı #1

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