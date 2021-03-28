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    Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'i eleştirenlere cevap verdi

    Cesur pozları nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral, “O resimleri ben çekiyorum zaten. Biz o şekilde bakmıyoruz. Namus öyle ölçülmüyor” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2021 - 10:47
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 11:28
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    Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'i eleştirenlere cevap verdi

    2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin 1 yıl önce, 2018’de Survivor’a katılan Yiğit Marcus Aral ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

    Üç aydır Bali’de tatilde olan çift İstanbul’a döndü.

    Önceki gün tek başına görüntülenen Aral, sevgilisinin sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğraflara gelen eleştirilere cevap vererek kraliçeyi kıskanmadığını söyledi.

    “NAMUS ÖYLE ÖLÇÜLMÜYOR”

    Aral, “O resimleri ben çekiyorum zaten. Biz o şekilde bakmıyoruz. Namus öyle ölçülmüyor. Gayet estetik resimler. İşi gereği yapıyor. Sonuçta genç ve sağlıklıyken çektirmeyecek de ne zaman çektirecek?” dedi.

    Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin i eleştirenlere cevap verdi #1

    “GÖSTERİŞLİ YAŞAMIYORUZ”

    Görüldüğünün aksine şaşalı bir hayat yaşamadıklarını söyleyen Yiğit Marcus Aral “Gösterişli değil normal yaşıyoruz. Emlak ve kripto para yatırımı üzerine çalışıyorum. Bali’de de birkaç projem vardı. Orada bir mülk edinmek istiyoruz. 7-8 yıldır gittiğim bir yer. Türkiye’ye Şevval özleyince döndük.” dedi.

    Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin i eleştirenlere cevap verdi #2

    “O GAYET RAHAT”

    Şevval Şahin’in katıldığı televizyon programından sonra bunalıma girdiği için Türkiye’yi terk ettikleri iddialarına ise Aral, “Biz zaten soğuk diye kışı burada geçirmeyecektik. Şevval bu konuları takmıyor. Başkası olsa depresyona girerdi. O gayet rahat.” diye cevap verdi.

    Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin i eleştirenlere cevap verdi #3

    Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin i eleştirenlere cevap verdi #4

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