Yiğit Marcus Aral'a adli kontrol

Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin’in evine 100 metreden fazla yaklaşamayacak.

Yiğit Marcus Aral'ın, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ile yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'yı denize attığı iddia edilmişti. Suç duyurusunda bulunmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye getirilen Yiğit Marcus Aral, savcılıkta ifade verdi. İfadesi tamamlanan Aral, “Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek”, “tehdit” ve “yaralama” suçlarından adli kontrol talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

KOLLUK BİRİMLERİNE İMZA VERECEK

Şüpheli Yiğit Aral hakkında, Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı'nın ikametlerine 100 metreden fazla yaklaşmaması ve 2 ay süreyle her ayın ilk pazartesi günü ikametine en yakın kolluk birimine imza atması şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.