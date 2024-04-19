Yiğit Poyraz Survivor'dan döndü! Yasmin Erbil sevgilisiyle tatile çıktı

ensonhaber.com
Survivor All Star'ın en popüler yarışmacılarından Yiğit Poyraz, bir süredir ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile birlikte.
Birbirlerine çok aşık olduklarını her fırsatta dile getiren ikili, Survivor nedeniyle uzun bir zaman ayrı kaldı ancak Yiğit'in Survivor'dan elenmesiyle birlikte yeniden kavuştular.
Erbil ve Poyraz hasret gidermek için tatile çıktı.
Öpmelere doyamadı
Kumsalda sevgilisini öpmelere doyamayan Yasmin Erbil, aşk dolu karelerini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
Erbil'in o karesine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış