Yiğit Poyraz Survivor'dan döndü! Yasmin Erbil sevgilisiyle tatile çıktı Yasmin Erbil'in Survivor hasreti bitti! Sevgilisi ile tatile giden Yasmin Erbil, Yiğit Poyraz'ı öpmelere doyamadı.

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Survivor All Star'ın en popüler yarışmacılarından Yiğit Poyraz, bir süredir ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile birlikte.

Birbirlerine çok aşık olduklarını her fırsatta dile getiren ikili, Survivor nedeniyle uzun bir zaman ayrı kaldı ancak Yiğit'in Survivor'dan elenmesiyle birlikte yeniden kavuştular.

Erbil ve Poyraz hasret gidermek için tatile çıktı.

Öpmelere doyamadı

Kumsalda sevgilisini öpmelere doyamayan Yasmin Erbil, aşk dolu karelerini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Erbil'in o karesine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.