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Ekranların sevilen projelerinden Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı yeni eleme adayı belirlemek için konseyde oy kullanmştı. Haftanın üçüncü eleme adayı ise Yiğit Poyraz olmuştu. Sevgilisi Yasmin, bu duruma sosyal medyadan tepki göstermişti.

29 yaşındaki Yasmin Erbil, yarışmayı yakından takip etmeye devam ediyor. Sevgilisinin oyunda olduğu anları kaçırmayan ünlü fenomen, yeni bölüm sonrası bir paylaşım daha yaptı.

"SADECE YİĞİT ALIYOR"

Gönüllüler takımına gönderme yapan Survivor Yiğit'in sevgilisi Erbil, Instagram'daki paylaşımına ''Bütün sayıları sadece Yiğit alıyor 2 gündür. Erkek potasında yazarlarsa korkaklık artık'' notunu düştü.