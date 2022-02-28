Yıldız Asyalı ile Arda Kural canlı yayında buluştu

Eski sevgililer Yıldız Asyalı ile Arda Kural canlı yayında bir araya geldi.

Bir dönem birliktelik yaşayan iki ünlü oyuncu Yıldız Asyalı ile Arda Kural, geçtiğimiz haftalarda 24 yıl sonra yeniden bir araya gelmişti. Yakın dönemde birbirleri hakkında açıklamalarda bulunan ikiliden Kural, Asyalı'yı sahne aldığı mekanda dinlemeye gitmişti.

CANLI YAYIN SÜRPRİZİ

Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Yıldız Asyalı'ya sürpriz yapıldı. Asyalı, eski aşkı Arda Kural, canlı yayında bir araya geldi.

SETTE TANIŞTIK

Yarım kalan aşk hikayelerini anlatan Kural, "Benim Yıldız'a bir hayranlığım vardı. Eyvah Kızım Büyüdü'den teklif gelice şaşırdım. Zaten Yıldız'la tanışmak istiyordum. Sete gittiğimde Yıldız da heyecanlıydı. Sanki ben o sete Yıldız'la tanışmaya gitmişim. Ondan sonra set çıkışı buluşmalara başladı.

"BENİ ALDATTI"

Sonra aramıza bir erkek girdi yani Yıldız beni aldattı. Ben baya kendimi ezilmiş hissetmiştim. Bana telefonda başka biriyle öpüştüğünü söylemişti. Yanına gittim çok ağladık.

"BİR DAHA İLİŞKİ OLMAZ"

Yıldız'la bir daha ilişki yaşamamız çok zor. Bütün duyguları tükettik. Bir sürü acı çektik çok üzüldük.

"BENİ ÖLDÜRDÜ"

Bizi ayırmaya da çalıştılar ama Yıldız beni uzaklaştırmak istedi. Böyle yaparak beni öldürdü" diye konuştu.

ASYALI: BEN DE ÜZÜLDÜM

Benim de bir travmam vardı diyen Yıldız Asyalı, "Bir gün Arda'nın evini aradım bir kız açtı 'Ben Arda'nın nişanlısıyım' dedi. Elim yağım titremişti.

Ben aldatmadım açıkça söyledim. Ben başkasından hoşlandığımı açık açık söyledim" diye konuştu.