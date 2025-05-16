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Yıldız Asyalı üçüncü kez evlendi! Nikahtan kareler yayınladı

Yıldız Asyalı üçüncü kez evlendi! Nikahtan kareler yayınladı Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Rüya' karakteri ile hafızalara kazınan Yıldız Asyalı, bir kez daha gelin oldu.