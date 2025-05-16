Yıldız Asyalı üçüncü kez evlendi! Nikahtan kareler yayınladı
Haber Merkezi

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Yıldız Asyalı şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

3. KEZ EVLENDİ

41 yaşındaki Yıldız Asyalı, üçüncü kez nikah masasına oturdu. Asyalı, sevgilisi iş insanı Mustafa Semih Demirci ile mutluluğa evet dedi.

"EVLENDİK"

Güzel haberi sosyal medya hesabından yayınladığı kareyle duyuran Asyalı, nikahtan bir karesini yayınlayan ünlü isim 'Evlendik' notunu düştü. Yıldız Asyalı'ya kısa sürede tebrik mesajları yağdı.

Yıldız Asyalı; 1998'de 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisinde birlikte rol aldığı Arda Kural ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerinde uzun süre yer almıştı.

2015'te iş insanı Emre Vatansever ile evlenen Yıldız Asyalı, 2018'de boşanmıştı. Çiftin beraberliğinden Ayşe Mira adında bir kızları dünyaya gelmişti. Asyalı, 2020'de de yönetmen Kerem Saka ile evlenmiş ancak aynı yıl evliliği bitmişti.

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Çağla Pınar Yılmaz
Muhabir