Arda Kural, Yıldız Asyalı'nın sahne aldığı mekana giderek ilk aşkını ön sıradan izledi.

Emret Komutanım dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve uzun süredir psikolojik sorunlarıyla mücadele eden Arda Kural, sağlığına kavuştu.

Önceki gün 2. Sayfa programında ilk aşkı Yıldız Asyalı'yla ilgili konuşan Kural, "Onu çok seviyorum" demişti. Kural'ın sözlerini duyan Asyalı da "İkimiz de o ilişkiden sonra kimseyle mutlu olamadık. Onu karşımda görsem elim ayağım titrer" diye konuşmuştu.

YILDIZ'A GİTTİ

Yıllar geçmesine rağmen birbirlerine olan sevgilerini kaybetmeyen Kural ve Asyalı, dün akşam buluştu.

Kural, dün akşam Asyalı'nın sahne aldığı mekana giderek ilk aşkını izledi. O anları Instagram hesabından yayınlayan Kural'ın sahnedeki ilk aşkından gözlerini alamadığı görüldü.

Yıldız Asyalı ve Arda Kural yıllar sonra buluştu ViDEO