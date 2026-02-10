Abone ol: Google News

Yıldız Çağrı Atiksoy ve kızından yeni kare! İşte Mira Milena’nın son hali

Kendisi gibi oyuncu Berk Oktay ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, minik kızı Mira Milena'nın son halini Instagram'dan paylaştı.

Yayınlama Tarihi: 10.02.2026 08:11
  • Yıldız Çağrı Atiksoy, kızı Mira Milena'nın fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
  • Ünlü oyuncu ve eşi Berk Oktay, doğum öncesi yaşadıkları sorunları atlattı.
  • Takipçileri, paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

Bir süre önce evliliklerinde kara bulutlar dolaşan oyuncu çift Berk Oktay ile  Yıldız Çağrı Atiksoy, sorunları geride bıraktı.

Yıldız Çağrı Atiksoy, minik kızı Mira Milena'nın son halini Instagram'dan paylaştı. Anne kızın yeni karesine ünlü oyuncunun takipçilerinden beğenni yağdı.

RİSKLİ DOĞUMDU

Ünlü çift, 21 Mayıs 2024 günü Mira Milena adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu.Riskli bir doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy, için acilen doğuma alındığı öğrenilmişti

Atiksoy “Biraz riskli bir doğum oldu o yüzden acilen almak zorunda kaldılar ama ikimiz de iyiyiz şükür” ifadelerini kullanmıştı.

