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    Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter yaşamını yitirdi

    Yıldız Kenter'in Nihat Akçan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Kenter, hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 14:34
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    Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter yaşamını yitirdi

    Ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter'den acı haber geldi. Bir dönem kanser tedavisi gören Kenter, 70 yaşında hayata gözlerini yumdu.,

    Gül Onat duyurdu

    Kötü haberi duyuran oyuncu Gül Onat, Instagram hesabından; 'Sevgili Leyla  anneciğine kavuştun. Nur içinde yat. Çok üzgünüm' mesajını paylaştı.

    Annesinin doğum gününde öldü

    Leyla Kenter'in ölüm tarihi ise yürekleri sızlattı. 11 Ekim 1928'de dünyaya gelen 17 Kasım 2019'da akciğer rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden annesi Yıldız Kenter'in bugün doğum günü.

    Yıldız Kenter in kızı Leyla Kenter yaşamını yitirdi #1

    Yıldız Kenter in kızı Leyla Kenter yaşamını yitirdi #2


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