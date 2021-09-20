Yıldız Tilbe ameliyat oldu

Koronavirüs aşı karşıtlığı açıklamalarıyla dikkat çeken 55 yaşındaki sanatçı Yıldız Tilbe, geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle Ulus'taki özel bir hastanede operasyon geçirdiği öğrenildi.

Yıldız Tilbe, dün akşam Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunumuyla ekrana gelen 'Benzemez Kimse Bize' adlı programa konuk olmuştu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Programın ardından rahatsızlanan Tilbe, Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

AMELİYAT OLDU

Ünlü şarkıcının menajeri Haluk Şentürk yaptığı açıklamada, kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle Tilbe'nin sabah saatlerinde ameliyat olduğunu söyledi.

Şentürk, Yıldız Tilbe'nin akşam saatlerinde taburcu olacağını belirtti.

AŞI KARŞITI İFADELERİYLE TEPKİ TOPLUYOR

Daha önce, "Asla aşı vurulmayacağım." diyen Yıldız Tilbe, PCR testiyle ilgili alınan karar sonrası söylemlerine bir yenisini daha eklemişti:

"İsteyen aşı olur, istemeyen olmaz. Bu insanın tercih hakkıdır. Tüm yasaların, kanunların üstündedir. İnsanın kişilik hakları dokunulmazdır. Asla isyan etmiyorum, hakkımı savunuyorum. Korumayan bir aşıyı neden olayım? Kanıtlanmamış, üretenlerin bile sorumluluğunu almadığı, 'Bir şey olursa sorumlu değiliz' dedi bir aşıyı neden vurulayım? 4 aşı korumuyorsa 44 aşı mı vurulacak, ne oluyoruz?"







