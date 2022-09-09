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    Yıldız Tilbe: Evliliğim iyi gidiyor

    Kendine yüzük takan Yıldız Tilbe, kendi kendine evlilik yaptığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 10:13
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    Yıldız Tilbe: Evliliğim iyi gidiyor

    Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe,  geçtiğimiz gün İstiklal Caddesi'nde görüntendi.

    Sokak müzisyenleriyle şarkı söyleyen Tilbe'nin sempatik halleri hayranlarını mutlu etti.

    "Kendi kendime evliliğim çok güzel"

    Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiren Yıldız Tilbe, geçtiğimiz haftalarda "Kendime yüzük aldım" şeklindeki açıklaması hatırlatılınca, "Kendi kendime evliliğim çok güzel gidiyor. Bazen anlaşamıyoruz ama bırakamıyoruz da birbirimizi" diyerek güldürdü.

    Yıldız Tilbe: Evliliğim iyi gidiyor #1

    Maske kafada

    Koronavirüs salgınında aşı karşıtlığı yapan Tilbe'nin bie maskeyi çenesine bir maskeyi de kafasına takarak gezdiği dikkatlerden kaçmadı.

    Yıldız Tilbe: Evliliğim iyi gidiyor #2

    Yıldız Tilbe: Evliliğim iyi gidiyor #3


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