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İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe, yıllar sonra barıştı.

Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in sunduğu bir programa konuk olan ve programda yaşananlardan dolayı önce programı terk eden ardından da Tatlıses ile konuşmayan Tilbe, şimdi ise onu elleriyle besledi.

BARIŞMA BODRUM'DA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Programda yaşananlardan sonra bir araya gelmemeye özen gösteren ikili, yıllar sonra Bodrum'da barışmıştı.

İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe'nin Bodrum’da verdikleri poz gündem olmuştu.

İLK KEZ KAMERALAR KARŞISINA ÇIKTILAR

İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe, yıllar önce İbo Show’da yaşanan olay sonrası basının karşısına ilk kez çıktı.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses'i yeni iş birliğinin lansmanında yalnız bırakmadı.

ELLERİYLE BESLEDİ

Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses'i burada elleriyle besledi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DEN DE BAHSETTİ

PKK'nın kendisini feshetmesi ve silah bırakmasının ardından Tatlıses, "Barış sürecinde kim elini taşın altına koymuşsa teşekkür ediyorum. Türkiye’ye ya barış gelecek ya barış gelecek." diyerek konuştu.