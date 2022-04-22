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    Yıldız Tilbe, kedisini boyadı

    Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, paylaşımlarıyla hayvanseverleri kızdırmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 09:34
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    Yıldız Tilbe, kedisini boyadı

    Geçtiğimiz aylarda sokak köpekleri hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle tepki toplayan Yıldız Tilbe, şimdi ise kedisinin tüylerini boyadığı bir fotoğrafı sosyal medya sayfasından paylaştı.

    Sosyal medyayı aktif kullanan Yıldız Tilbe’nin bu paylaşımı bazı hayvan severler tarafından tepki topladı.

    "Tam istediğim olacak"

    Kedisinin kafasına boya süren Tilbe, bekleme anından ve yıkadıktan sonra fotoğraf paylaştı. ünlü şarkıcı karenin altına; "Şimdi bunun saçı tam benim istediğim renk olacak" yazdı.

    Yıldız Tilbe, kedisini boyadı #1

    "Zehirli etle gebertin"

    Tilbe'nin sosyal medya hesabı Twitter'da, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?" şeklindeki paylaşımıyla tepki çekmiş uzun süre gündem olmuştu.

    Yıldız Tilbe, kedisini boyadı #2

    Yıldız Tilbe, kedisini boyadı #3

    Yıldız Tilbe, kedisini boyadı #4

    Yıldız Tilbe, kedisini boyadı #5


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