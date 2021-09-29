Yıldız Tilbe, kıyafetinin azizliğine uğradı

Önceki akşam Harbiye'de konser veren Yıldız Tilbe, kıyafetinin aşağı kaymasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Aşıyı da PCR'ı da reddeden ve bu yaz sezonunda en çok konser veren kadın sanatçılarının başında yer alan Yıldız Tilbe, önceki akşam sahnede talihsiz bir olay yaşadı.

SÜTYENİ GÖZÜKTÜ

Çılgın danslarıyla tanınan şarkıcı, tasarım renkli pantolonu ve turuncu büstiyeri ile sahneye çıkınca olanlar oldu. Bir ara zıplayarak dans eden Tilbe'nin büstiyeri, aşağı kaydı ve iç çamaşırı göründü.

Bir anda panikleyen Tilbe, apar topar büstiyerin kollarını çıkartarak göğüs kısmında bağladı. Tilbe'nin o hallerini gören izleyiciler ise gülmekten kendini alıkoyamadı.