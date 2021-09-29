Euro
10.2624
-0.43%
Dolar
8.8467
-0.47%
Altın
499.84
-0.38%
Borsa
1.4
-0.47%
Bitcoin
413.895
8.27%
EXEN Coin
19.99
1.52%
19ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 19 C

    Yıldız Tilbe, kıyafetinin azizliğine uğradı

    Önceki akşam Harbiye'de konser veren Yıldız Tilbe, kıyafetinin aşağı kaymasıyla neye uğradığını şaşırdı.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2021 - 13:20
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 14:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yıldız Tilbe, kıyafetinin azizliğine uğradı

    Aşıyı da PCR'ı da reddeden ve bu yaz sezonunda en çok konser veren kadın sanatçılarının başında yer alan Yıldız Tilbe, önceki akşam sahnede talihsiz bir olay yaşadı.

    SÜTYENİ GÖZÜKTÜ

    Çılgın danslarıyla tanınan şarkıcı, tasarım renkli pantolonu ve turuncu büstiyeri ile sahneye çıkınca olanlar oldu. Bir ara zıplayarak dans eden Tilbe'nin büstiyeri, aşağı kaydı ve iç çamaşırı göründü.

    Bir anda panikleyen Tilbe, apar topar büstiyerin kollarını çıkartarak göğüs kısmında bağladı. Tilbe'nin o hallerini gören izleyiciler ise gülmekten kendini alıkoyamadı.

    Yıldız Tilbe, kıyafetinin azizliğine uğradı #1Yıldız Tilbe, kıyafetinin azizliğine uğradı #2

    Yıldız Tilbe, kıyafetinin azizliğine uğradı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir