Yıldız Tilbe'den makyaj videosu

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin makyaj videosu, sosyal medyayı salladı.

Koronavirüs salgını sebebiyle iki aydır evinde karantinada olan Yıldız Tilbe, makyaj yaptığı anları sevenleriyle paylaştı.

AVM ve kuaförlerin açılışı ile ilgili konuşan Yıldız Tilbe, mikrop kaynayan o yerlerden uzak duracağını açıkladı.

"ÇOK GÜZELİM"

Canlı yayın esnasında muhabbet ederken bir yandan da makyaj yapan Tilbe, şunları söyledi: “Ay ne güzel oldum. Hiç böyle makyaj gördünüz mü? Ben de görmedim. Dağılmıyoruz, dağıtıyoruz."