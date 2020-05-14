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- Yıldız Tilbe'den makyaj videosu
Yıldız Tilbe'den makyaj videosu
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin makyaj videosu, sosyal medyayı salladı.
- Haber Merkezi
- 14.05.2020 - 11:29
Koronavirüs salgını sebebiyle iki aydır evinde karantinada olan Yıldız Tilbe, makyaj yaptığı anları sevenleriyle paylaştı.
AVM ve kuaförlerin açılışı ile ilgili konuşan Yıldız Tilbe, mikrop kaynayan o yerlerden uzak duracağını açıkladı.
"ÇOK GÜZELİM"
Canlı yayın esnasında muhabbet ederken bir yandan da makyaj yapan Tilbe, şunları söyledi: “Ay ne güzel oldum. Hiç böyle makyaj gördünüz mü? Ben de görmedim. Dağılmıyoruz, dağıtıyoruz."