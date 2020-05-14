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    Yıldız Tilbe'den makyaj videosu

    Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin makyaj videosu, sosyal medyayı salladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.05.2020 - 11:29
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    Yıldız Tilbe'den makyaj videosu

    Koronavirüs salgını sebebiyle iki aydır evinde karantinada olan Yıldız Tilbe, makyaj yaptığı anları sevenleriyle paylaştı.

    AVM ve kuaförlerin açılışı ile ilgili konuşan Yıldız Tilbe, mikrop kaynayan o yerlerden uzak duracağını açıkladı.

    "ÇOK GÜZELİM"

    Canlı yayın esnasında muhabbet ederken bir yandan da makyaj yapan Tilbe, şunları söyledi: “Ay ne güzel oldum. Hiç böyle makyaj gördünüz mü? Ben de görmedim. Dağılmıyoruz, dağıtıyoruz."


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