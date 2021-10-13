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    Yıldız Tilbe maskesiz alışveriş yaptı

    Yıldız Tilbe, dün İstanbul'da bir AVM'de maskesiz alışveriş yaparken görüntülendi. Gazetecilerin maske, aşı ve yurt dışında iptal olan konserlerini hatırlatması üzerine Tilbe sert cevaplar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2021 - 05:28
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 08:13
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    Yıldız Tilbe maskesiz alışveriş yaptı

    Tüm dünyada ülkemizde uygulanan aşı çalışmaları büyük bir hızla devam ederken, bazı kesimler hala aşı yaptırmaya soğuk bakıyor.

    Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de bu isimlerden biri.

    Geçtiğimiz ay koronavirüs aşısı olduğu yönünde çıkan haberleri yalanlayan 55 yaşındaki şarkıcı, "Korumayan aşıyı niye olayım? Ölürsem ölürüm, kalırsam yine öleceğim bir gün." diyerek net bir tavır sergilemişti.

    Yıldız Tilbe maskesiz alışveriş yaptı VİDEO

    MASKESİZ ALIŞVERİŞ YAPTI

    Ünlü şarkıcı dün İstanbul'da bir AVM'de maskesiz alışveriş yaparken görüntülendi.

    Gazetecilerin, Tilbe'ye neden maskesiz olduğunu ve aşı yaptırmadığı için yurt dışı konserlerinin iptal edildiğini hatırlatması üzerine Tilbe sert cevaplar verdi.

    Yıldız Tilbe maskesiz alışveriş yaptı #1

    SORUYA ŞARKI SÖZÜYLE YANIT VERDİ

    Gazetecilerin, ''aşı olmamakta kararlı mıyız?'' sorusuna, ünlü şarkıcı kendisine ait olan ''Güzel elbiseleri giyip kuşanacağım'' şarkı sözleriyle karşılık verdi.

    Yıldız Tilbe maskesiz alışveriş yaptı #2

    ''SENİN GÖZÜN KÖR YAVRUM''

    Ardından, geçtiğimiz günlerde sahnede göğüs frikiği verdiğini söyleyen gazeteciye ise ''senin gözün kör yavrum, senin göğsün açılmış'' şeklinde cevap verdi.

    Yıldız Tilbe maskesiz alışveriş yaptı #3

    Yıldız Tilbe maskesiz alışveriş yaptı #4

    Yıldız Tilbe: Ben devlet için değil devlet benim içindir - HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Yıldız Tilbe maskesiz alışveriş yaptı #5

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    Yıldız Tilbe maskesiz alışveriş yaptı #6

    Aşı olmayı reddeden Yıldız Tilbe'nin konseri iptal edildi - HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Yıldız Tilbe maskesiz alışveriş yaptı #7

    Yıldız Tilbe: Aşı olmuyorum, çünkü güvenmiyorum - HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Yıldız Tilbe maskesiz alışveriş yaptı #8

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