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    Yıldız Tilbe: Ne Kürt'üm ne de Türk'üm

    Yıldız Tilbe: Ne Kürt'üm ne de Türk'üm

    Şarkıcı Yıldız Tilbe, Seyit Rıza'nın idam edilişinin yıl dönümü nedeniyle yaptığı paylaşımla ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 12:41
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 13:05
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    Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Dersim katliamı sonrası idam edilen Seyit Rıza'nın ve Şeyh Sait'in fotoğraflarını yan yana koyarak "Allah'ın rahmeti üzerinize olsun" diye yazdı. Tilbe'nin bu paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

    Tilbe, bu paylaşımından dolayı kendisine vatan haini ve terörist olarak suçlayanlara sosyal medya hesabından cevap verdi.

    "SİZSİNİZ VATAN HAİNİ"

    "Ne Kürt'üm ne de Türk'üm" diyen ünlü şarkıcı, kendisine hakaret edenlere "Asıl vatan haini sizsiniz" diye seslendi.

    İşte Tilbe'nin paylaşımı:

    "Sizsiniz vatan haini. Vatan haini olmasanız o Kürt bu Türk şu bilmem ne diye ayırmassınız hala. Kanuni bir suç varsa asıldılar, ödediler.

    "İKİSİ DE BENİM DEDEMDİR"

    Seyit Rıza da Şeyh Sait de ödedi. Suç yok yani bitti . Ama sizin bölücülüğünüz, ötelemeniz, aşağılamanız bitmedi. İkisi de benim dedemdir..

    Sizsiniz terörist, benim ne terörüm olmuş şimdiye dek. Göre bile iftira atıyosunuz Kürt değilim ben, Türk de değilim

    Ayırıyosunuz kardeşim ayırıyosunuz insanları, kimlikleri dilleri dinleri ayırıyorsunuz, suçu karşıya atıyosunuz hain sizsiniz. Bana gördüğümü anlatmayın, okuyorum hakaretlerinizi.

    Kürt değilim çünkü dilini bilmiyorum . Kürt kızıyım, Türkçeyim, Türkiyeliyim ağır mı geldi.

    "BEN DE BU ÜLKENİN MALIYIM"

    Terbiyesizler, dünden beri etmediğiniz hakaret küfür kalmadı. Ben bu ülkenin malıyım, bu ülke de benim memleketim, bana da mı oyun düzenliyceksiniz iftira atıcaksınız, yaparsınız.

    Evet seviyorum dedelerimi, Allah'ın rahmeti hepsinin üzerine olsun. Sizin ölmüşlerinize de Allah rahmet eylesin, istemezseniz eylemesin.

    "BEN BU ÜLKENİN MALIYIM"

    Evet ben bu ülkenin malıyım, köpeğiyim, taşıyım, toprağıyım. Siz de küfredenlersiniz. Taşı topraktan ayıranlarsınız, köpeği kapısından ayıranlarsınız."

    Yıldız Tilbe: Ne Kürt üm ne de Türk üm #1

     

    Yıldız Tilbe: Ne Kürt üm ne de Türk üm #2

    Yıldız Tilbe: Ne Kürt üm ne de Türk üm #3

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