Yıldız Tilbe sahnede Aleyna Tilki'ye el verdi

Yıldız Tilbe, sahnede sergilediği tavır ve hareketleriyle "Adeta Aleyna Tİlki'ye el verdi" yorumlarına neden oldu.

Sosyal medyada attığı tweetler ile sık sık gündem olan Yıldız Tilbe cumartesi akşamı Maslak’taki bir mekanda sahneye çıkarak sevenleriyle buluştu. Mekanı tıklım tıklım dolduran şarkıcı hayranlarına müzik ziyafeti çekti.

En popüler şarkılarını seslendiren Yıldız Tilbe, sarıya boyattığı yeni saçları ve 25 santimlik apartman topuklu ayakkabılarıyla dikkat çekti. Tilbe, kendisini dinlemeye gelen Aleyna Tilki’yi sahneye davet etti.

"Şarkı söylemek zor"

İkili ‘Yalnız Çiçek’, ‘Dipsiz Kuyu’ ve ‘İsyan’ şarkılarını konuklarla birlikte seslendirdi. Yıldız Tilbe’ye çok saygı duyduğunu söyleyen Tilki “Sizin yanınızda şarkı söylemek çok zor” sözleriyle hayranlığını da dile getirdi.

İnmeden sarıldı

Aleyna şarkı söylerken Yıldız Tilbe tefle kendisine eşlik etti. Bir ara genç yıldızın saçlarını düzeltti. Adeta ona el verdi. Aleyna Tilki sahneden inerken Yıldız Tilbe’ye sarılınca büyük bir alkış koptu.