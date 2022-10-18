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    Yıldız Tilbe, sahnede kıyafetini giyerken düştü

    Kuruçeşme'de sahne alan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sahnede üstünü değiştirmeye başladı. O sırada dengesini kaybeden Tilbe, arkasında bulunan koltuğa düştü.
    • 18.10.2022 - 00:07
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 00:15
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    Yıldız Tilbe, sahnede kıyafetini giyerken düştü

    Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Kuruçeşme'de hayranlarıyla bir araya geldi...

    Tilbe, konser salonunu dolduran sevenleriyle dillerden düşmeyen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi.

    Ünlü şarkıcı, dans şovu ve sempatik tavırlarıyla da dinleyicisini kendine hayran bıraktı.

    Ancak sahnede küçük bir talihsizlik yaşandı..

    Sahnede üstünü değiştirirken dengesini kaybederek düştü

    Kendine has çılgın dansı eşliğinde sahnede üstünü değiştirmeye başlayan Tilbe, dengesini kaybederek düştü.

    Şans eseri arkasında koltuk bulunması ünlü şarkıcının yara almasını engelledi.

    Gülerek düştüğü koltuktan kalkan Tilbe, konserine devam etti. O anlar bir izleyici tarafından kaydedildi.

    Yıldız Tilbe, sahnede kıyafetini giyerken düştü VİDEO

    Yıldız Tilbe, sahnede kıyafetini giyerken düştü #1

    Yıldız Tilbe, sahnede kıyafetini giyerken düştü #2

    Yıldız Tilbe, sahnede kıyafetini giyerken düştü #3


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