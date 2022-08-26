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Yıldız Tilbe, sanatçılara dokunulmazlık istedi

Yıldız Tilbe, sanatçılara dokunulmazlık istedi

Sanatçıların dünya çöplüğünün pırıltıları olduğunu ifade eden Yıldız Tilbe, sanatçıların yasal olarak dokunulmaz ilan edilmesi gerektiğini söyledi.