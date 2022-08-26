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    Yıldız Tilbe, sanatçılara dokunulmazlık istedi

    Yıldız Tilbe, sanatçılara dokunulmazlık istedi

    Sanatçıların dünya çöplüğünün pırıltıları olduğunu ifade eden Yıldız Tilbe, sanatçıların yasal olarak dokunulmaz ilan edilmesi gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2022 - 14:41
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 15:08
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    Şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili kullandığı ifadelerin ardından tutuklanmasının yankıları Türkiye'nin farklı kesimleri tarafından yorumlanıyor.

    Sosyal medyada Gülşen'in serbest bırakılması için çağrılar başladı.

    Bu kampanyaya katılan isimlerden biri de Yıldız Tilbe oldu.

    Sanatçılara dokunulmazlık

    Gülşen'in serbest bırakılmasını isteyen Yıldız Tilbe, farklı bir çıkış da yaptı.

    Tilbe, sanatçıların yasal olarak dokunulmaz ilan edilmesini istedi.

    Yıldız Tilbe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin. Sanatçılar dünya çöplüğünün pırıltılarıdır, karanlık denizlerin yakamozlarıdır, her seferinde başka bahanelerle hayatlarına müdahale edilmesin."

    Yıldız Tilbe, sanatçılara dokunulmazlık istedi #1


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