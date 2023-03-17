Yıldız Tilbe sokak köpeği mağduru çocukları paylaştı Başıboş bir şekilde sokaklarda dolaşan köpekler, vatandaşların güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor… Hemen hemen yaptığı her paylaşımda konuya hassasiyetini dile getiren ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, yaptığı son paylaşımla bu soruna dikkat çekti.

Ülkemizde başıboş köpek sorunu tehlike saçmaya devam ediyor...

Sürü halinde gezen sokak köpekleri her kesim için büyük bir sorun haline geldi.

Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, Tokat’ta ekmek almaya giderken saldırıya uğrayan 12 yaşındaki Berat Sunar, köpekten korktuğu için yola kaçmak isterken kamyonun altında kalan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, yine köpekten korktuğu için kaçmak isterken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Rabia Kallı, sorunun medyaya yansıyan örneklerinden sadece birkaçı...

Yaşanan olaylar büyük tepki toplarken, vatandaşlar yetkililerden sorunun çözülmesini istedi.

Tepkilerini sosyal medyadan dile getiren kullanıcılara, sanat dünyasından da destekler geliyor..

Bu konuya hassas ve insan odaklı yaklaşan isimlerden birisi de şarkıcı Yıldız Tilbe.

Mağdur çocukları paylaştı

Yaşanan birçok olay sonrası sosyal medya hesabından düşüncelerini paylaşan Tilbe, bu kez de mağdur çocukların fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğraflarda köpek saldırıları sonucu hayatını kaybeden ve ağır yaralanan çocuklar yer alıyor.