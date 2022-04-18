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    Yıldız Tilbe: Sokaklara, timsah, komodo ejderi ve sırtlan bırakacağım

    Yıldız Tilbe: Sokaklara, timsah, komodo ejderi ve sırtlan bırakacağım

    Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 07:39
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 08:14
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    Ünlü sanatçı Yıldız Tilbе, sosyal mеdya hеsabından yaptığı “Saldırgan köpеk gruplarına bölgе halkı zеhirli еt vеrsin, hеpsi gеbеrsin” paylaşımı nеdеniylе İstanbul Adalеt Sarayı’na gidеrеk savcılığa ifadе vеrmişti. Tilbe Twitter'dan yaptığı yeni paylaşımlarla dikkat çekti.

    Tilbe bu defa sokaklara çeşitli hayvanları bırakacağını söyledi.

    "Sokakta yeni hayvan türleri"

    Twitter'dan üst üste paylaşımlar yapan Tilbe şu ifadeleri kullandı: "Hayvanat bahçelerindeki hayvanlar serbest bırakılmalı, sokaklarda gezsinler çoğalsınlar, millet bakar. Belki uzun vade de Afrika gibi oluruz her çeşit hayvan neden olmasın. İnsanlara da yeni yaşam alanı yapılır, dağ başı, Mars falan gideriz, gezegenlere çıkıyor ya ileri insan.

    "Safari olur"

    Ben de uygun bulduğum boş ve güzel sokaklara, timsah, komodo ejderi ve bir kaç sırtlan bırakacağım beslemek için. Anakonda da olur, besleme yapıp sokağa bırakacağım. Hem turistlerde gelir, safari falan neden olmasın, neyimiz eksik. Sokak hayvanlarımıza yeni türler niye eklenmesin"

    Yıldız Tilbe: Sokaklara, timsah, komodo ejderi ve sırtlan bırakacağım #1

    Yıldız Tilbe: Sokaklara, timsah, komodo ejderi ve sırtlan bırakacağım #2


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