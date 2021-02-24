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    Yıldız Tilbe taklitini yapanları kınadı

    Süekli taklit edilmesinden rahatsız olduğunu söyleyen Yıldız Tilbe'den bir açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2021 - 07:42
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    Yıldız Tilbe taklitini yapanları kınadı

    Yaptığı açıklamalar ve şarkı söyleme tarzıyla sürekli sosyal medyanın dilinde olan Yıldız Tilbe, ağzını yayarak kendi taklidini yapanlara tepki gösterdi.

    "ALLAH ONLARIN AĞIZLARINI AÇSIN"

    TikTok’ta açıklama yapan şarkıcı, “Allah onların ağızlarını açsın ve bildiği gibi bıraksın.

    "HEPSİNİ KINIYORUM"

    Çocukken yüzümün sağ tarafı yandı. Bir deformasyon oldu. Taklidimi yapanları kınıyorum” şeklinde konuştu.

    Yıldız Tilbe taklitini yapanları kınadı #1

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