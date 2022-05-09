Petrol
107.06
-4.74%
Euro
15.98
1.33%
Dolar
15.07
0.84%
Altın
903.54
-0.18%
Borsa
2466
0.28%
Bitcoin
497.292
-5.16%
BTXN Coin
15.33
0.19%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Yıldız Tilbe yine tarzını konuşturdu

    Sahne kostümleriyle sürekli gündeme gelen Yıldız Tilbe, yine tarzıyla sevenlerine eğlenceli anlar yaşattı.
    • 09.05.2022 - 18:10
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 18:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yıldız Tilbe yine tarzını konuşturdu

    Kendine özgü sesi ve tarzı olan Yıldız Tilbe, şarkıları kadar tercih ettiği sahne kıyafetleriyle de gündem oluyor.

    Geçtiğimiz gün Maslak'ta sevenleriyle bir araya gelen Tilbe'nin, sahne kıyafeti seçimi dikkat çekti.

    Pembe ve yeşil ayakkabı tercih etti

    Üzeri payetli beyaz bir elbise giyen Yıldız Tilbe, ayakkabı olarak ise pembe ve yeşil tercih etti.

    Ayakkabılarındaki renkleri, kolluklarla tamamlayan sevilen sanatçı, şarkılarıyla da sevenlerini unutulmaz bir akşam yaşattı.

    Yıldız Tilbe yine tarzını konuşturdu VİDEO

    Yıldız Tilbe yine tarzını konuşturdu #1


    İlginizi Çekebilir

    Çin, Windows işletim sistemini yasakladı
    Teknoloji

    Çin, Windows işletim sistemini yasakladı

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    İsviçre’de terör örgütü PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı
    Dünya

    İsviçre’de terör örgütü PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı

    Görüş Bildir