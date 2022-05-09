Sahne kostümleriyle sürekli gündeme gelen Yıldız Tilbe, yine tarzıyla sevenlerine eğlenceli anlar yaşattı.

Kendine özgü sesi ve tarzı olan Yıldız Tilbe, şarkıları kadar tercih ettiği sahne kıyafetleriyle de gündem oluyor.

Geçtiğimiz gün Maslak'ta sevenleriyle bir araya gelen Tilbe'nin, sahne kıyafeti seçimi dikkat çekti.

Pembe ve yeşil ayakkabı tercih etti

Üzeri payetli beyaz bir elbise giyen Yıldız Tilbe, ayakkabı olarak ise pembe ve yeşil tercih etti.

Ayakkabılarındaki renkleri, kolluklarla tamamlayan sevilen sanatçı, şarkılarıyla da sevenlerini unutulmaz bir akşam yaşattı.

Yıldız Tilbe yine tarzını konuşturdu VİDEO