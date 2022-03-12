Yıldız Tilbe'den başıboş köpek çıkışı: Sevmek için bir sebep göremiyorum

Yıldız Tilbe'den başıboş köpek çıkışı: Sevmek için bir sebep göremiyorum

Twitter hesabından saldırgan sokak köpeklerine ilişkin paylaşım yapan Yıldız Tilbe, “Çocukları, kadınları parçalayan köpeklerden nefret ediyorum. Sevmek için bir sebep göremiyorum” dedi.

Başıboş bir şekilde sokaklarda dolaşan köpekler, vatandaşların güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor…

Gaziatnep’te pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, Tokat’ta ekmek almaya giderken saldırıya uğrayan 12 yaşındaki Berat Sunar, köpekten korktuğu için yola kaçmak isterken kamyonun altında kalan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, yine köpekten korktuğu için kaçmak isterken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rabia Kallı (20), sorunun medyaya yansıyan örneklerinden sadece birkaçı...

Yaşanan olaylar büyük tepki toplarken, vatandaşlar yetkililerden sorunun çözülmesini istedi.

Tepkilerini sosyal medyadan dile getiren kullanıcılara, sanat dünyasından da destek verdi.

Sanatçı Yıldız Tilbe, Twitterden yaptığı paylaşımlarla başıboş sokak köpeklerinin mağdur ettiği vatandaşların haberlerini paylaştı.

“HAYVAN DA KURTULSUN İNSAN DA”

Yaşanan soruna ilişkin fikirlerini de yazan Yıldız Tilbe, şu ifadeleri kullandı:

“Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın. Barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan. Allah razı olmasın, hayvanseverler görevlendirilsin, kontrol edilsin. Hayvan da kurtulsun insan da.





“İNSANLARIN VE HAYVANLARIN YAŞAMA HAKKI VARDIR”

Bütün insanların ve hayvanların yaşama hakkı vardır, fakat saldırmaya öldürmeye hakkı yoktur. Olmamalıdır. Yasalar insanın da hayvanın da birbirine zarar vermeden yaşamalarını kanunlaştırmalıdır.

“ÖLDÜREN KÖPEKLERİN İNSAN ÖLDÜREN BİR İNSANDAN FARKI YOKTUR”

İnsanlara grup halinde saldıran parçalayan, öldüren köpeklerin insan öldüren bir insandan farkı yoktur, cezalandırılmalıdır. Başka insanlara saldırmak için özgür bırakılmamalıdır.

“SEVMEK İÇİN BİR SEBEP GÖREMİYORUM”

Ben de şu an, o çocukları, kadınları insanları parçalayan köpeklerden nefret ediyorum. Sevmek için bir sebep göremiyorum. Allah herkesin kalbine göre versin, verir de.”



