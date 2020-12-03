Yıldız Tilbe'den Bill Gates paylaşımı

Sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalar yapan Yıldız Tilbe, bu kez kafayı Bill Gates'e taktı.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şarkıcı, koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarının ardından şimdi de Twitter hesabından Bill Gates'le ilgili bir paylaşım yaptı.

"BELKİ GEBERİR"

Tilbe, bu kez "Hepimiz aynı durumdayız, dünyada bir sürü insan huzursuz, en azından moralimizi bozmayalım, aklın yolu birdir. Birçok ülke yaptırımları kaldırdı, sakin olalım, endişe iyi bir şey değil insan için. Gün doğmadan neler doğar, belki Bill Gates geberir ne biliyim Allah bilir" şeklinde bir mesaj paylaştı.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yıllardır dünyayı saracak bir salgından korktuğunu yineliyordu.