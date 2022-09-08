Yıldız Tilbe'den Hadise paylaşımı

Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından Hadise'nin konserinde ağlaması hakkında yorum yaptı.

Ünlü şarkıcı Hadise, geçen nisan ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuştu. Sessiz sedasız evlenen şarkıcı Hadise ile ilgili son olarak hamilelik iddiaları ortaya atılmıştı.

36 yaşındaki Hadise, geçtiğimiz günlerde İzmir'de sahne almış ve 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulmuştu.

Evlilikte kriz

Magazin kulislerinin konuştuğu bomba iddiaya göre Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğinde kriz çıktı.

Alyans yok

Önceki gün yeni mekanının ön açılışını yapan Mehmet Dinçerler'in yanında Hadise'nin olmayışının yanı sıra alyansını takmaması da ayrılık dedikodularını alevlendirdi.

Sosyal medyada çok konuşulan bu evlilikle ilgili bir yorum da Yıldız Tilbe'den geldi.

"Ağlamak kutsaldır"

Hadise'nin sahnede ağlasını değerlendiren Tilbe şunları yazdı:

"Bir kadının en güzel ve güçlü olduğu an, sevdiği için ağladığı andır. Erkek için de böyledir. Her damla gözyaşı bir elmas gibi döküldükçe ağlanan kişinin ya değerinden götürür ya da değerine değer katar. Gözyaşları kutsaldır."

Hadise sahnede ağladı VİDEO