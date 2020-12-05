Yıldız Tilbe'den Hakan Altun'a esprili yorum

Kendisine ait parçayı seslendiren şarkıcı Hakan Altun'a sosyal medyadan yorum yapan Yıldız Tilbe, 'Ne oldu Gonca mı dövdü, sıkı dur yorulsun' dedi.

Oyuncu Gonca Vuslateri ile yeni bir birlikteliğe adım atan şarkıcı Hakan Altun, Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Su Olsam Sensiz Akamam' parçasını seslendirerek sosyal medyadan paylaştı.

Altun, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımına, "Bu gece içimden geldi, ne güzel bir şarkısın sen Yıldız Tilbe’m." notunu düştü.

YILDIZ ESPRİYLE KARŞILIK VERDİ

Bugünlerde Twitter'ı oldukça aktif kullanan ve koronavirüs aşısı ile ilgili son mesajları ile dikkat çeken Yıldız Tilbe de videonun altına esprili bir yorumda bulundu.

"NE OLDU, GONCA MI DÖVDÜ"

Tilbe, "Ne oldu la Gonca dövdü mü, sıkı dur yorulsun." ifadesini kullandı.

Şarkıcı, bir süre sonra ise yorumunu sildi.

Hakan Altun, Yıldız Tilbe'nin şarkısını seslendirdi VİDEO