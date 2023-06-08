Yıldız Tilbe'in asker tıraşı Yıldız Tilbe, şimdi asker tıraşı yaptırdığı saçlarını takipçileriyle paylaştı.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, imaj değiştirdi.

Farklı tarzı ile her zaman adından söz ettiren Yıldız Tilbe, asker tıraşı yaptığı saçlarıyla sevenlerinin karşısına çıktı.

"Asker arkadaşım"

Saçlarını kısacık kestiren Yıldız Tilbe'nin "Asker arkadaşım" diye paylaştığı imajına takipçileri yorum yağdırdı.

Yıldız Tilbe, daha önce Kıbrıs konserinde saçlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamada bulunmuştu.

"Saçlarım peruk"

Tilbe, "Saçlarım peruk. Kısacık kestim. Kendimi böyle daha iyi hissestim. hissediyorum. Dipleri biraz yıpranmıştı. Ben de kestim. Kına da yaptım" demişti.