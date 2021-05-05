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    Yıldız Tilbe'nın challenge'na geri dönüş yapıldı

    Gülben Ergen, Yıldız Tilbe'nin challenge'na cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 08:34
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 09:20
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    Yıldız Tilbe'nın challenge'na geri dönüş yapıldı

    Yıldız Tilbe’nin pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzisyenlere destek olma challenge’ına Tarkan’dan hayır cevabı gelmişti. Tilbe bu durumun ardından Gülşen’e pas atmış, kayınvalidesi vefat eden Gülşen konuya dahil olmamıştı.

    Pes etmeyen Tilbe, son kez Gülben Ergen’e pas attı. Tilbe, "Gülben alsana challenge. Olmazsa geri yolla kalede ben varım yavrum." diye seslendi ve challenge'na bu sefer cevap alabildi.

    SIRA SEDA SAYAN'DA

    Gülben Ergen de pası Seda Sayan’a attı. Ergen, "Yıldız'ım challengenı aldım, seni öptüm kokladım." dedi.

    Yıldız Tilbe'nın challenge'na geri dönüş yapıldı ViDEO

    Yıldız Tilbe nın challenge na geri dönüş yapıldı #1

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