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    Yıldız Tilbe'nin gençliğini Nesrin Cavadzade'ye benzettiler

    Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündeme oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 07:38
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    Yıldız Tilbe'nin gençliğini Nesrin Cavadzade'ye benzettiler

    Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sürekli sosyal medyanın dilinde olan Yıldız Tilbe, önceki akşam yıllar önce çekilen bir dizi fotoğrafını yayınladı.

    "NESRİN SANDIM"

    Yıldız Tilbe'nin yayınladığı karelerden birinde, ünlü şarkıcının, oyuncu Nesrin Cavadzade'ye benzerliği dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları "Nesrin Cavadzade sandım", "Gençken Nesrin Cavadzade'ymiş" şeklide yorumlar yaptı.

    Tilbe ayrıca, 'La casa de papel' dizisinde rol alan ve 'Nairobi' karakterini hayat veren Alba Flores'e de benzetildi.

    Yıldız Tilbe nin gençliğini Nesrin Cavadzade ye benzettiler #1Yıldız Tilbe nin gençliğini Nesrin Cavadzade ye benzettiler #2

    Yıldız Tilbe nin gençliğini Nesrin Cavadzade ye benzettiler #3

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