Yıllar sonra bir arada! Sihirli Annem'in oyuncuları Londra'da buluştu

Haber Merkezi
Fenomen yapımlardan Sihirli Annem dizisinin Çilek'i Zeynep Özkaya ile Ceren'i Gizem Güven'in dostlukları yıllardır devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Londra'ya tatile giden iki ünlü oyuncu, sürpriz bir buluşmaya gitti.
İkili, Londra'da projede annelerini oynayan ve uzun yıllardır orada yaşayan İnci Türkay'la buluştu.
Uzun bir aradan sonra buluşan ünlü isimler, verdikleri pozları da Instagram hesaplarından yayınlamayı ihmal etmedi.
"SİHİRLİ ANNEMİZ"
Buluşmadaki kareleri Instagram hesabından paylaşan Zeynep Özkaya, "Seni çok seviyoruz sihirli annemiz." ifadelerini kullandı.
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