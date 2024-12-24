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Yıllar sonra bir arada! Sihirli Annem'in oyuncuları Londra'da buluştu

Yıllar sonra bir arada! Sihirli Annem'in oyuncuları Londra'da buluştu Yıllar önce yayınlanmasına rağmen hala tekrarları izlenen Sihirli Annem dizisiyle yıldızı parlayan Gizem Güven ve Zeynep Özkaya, tatil için Londra'ya gitti.