Yıllar sonra döküldü! Demet Akalın, nasıl evlenme teklifi aldığını anlattı

Yeni sezonda Gelinim Mutfakta programını sunan Demet Akalın, 2012 yılında hayatını birleştirdiği Okan Kurt'un nasıl evlilik teklifi ettiğini yarışmacılara anlattı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasıyla sunuculuk kariyerine devam eden popçu Demet Akalın, yarışmacılarla evlenmek teklifi anısını paylaştı.

Sabah 6'da evlenme teklifi aldığını söyleyen Akalın, Okan Kurt'un teklifini hemen kabul etmediğini söyleyerek o anları ilk kez anlattı.

AYRILIK SONRASI EVLİLİK SÜRPRİZİ

Okan Kurt'un ayrılık sonrası oldukça sadece bir teklif yaptığını söyleyen Akalın, hemen gelinlikçiyi arayarak organizasyonlara başladı.

2012 yılında iş insanı Okan Kurt ile dünya evine giren ve Hira isminde bir kızı olan Akalın, yıllık evliliklerini 11 Eylül 2018'de noktalama kararı almıştı. Ancak yalnızca kısa bir süre ayrı kalan çift, yeniden barıştı.

İşte Demet Akalın'ın evlilik teklifi hikayesi:

"Şimdi biz bununla bir kere ayrıldık, hayatımızda yalnızca bir kere... Tabi ben o gece tüm kızları aldım herhalde 5 dükkan gezmişimdir. Sabaha karşı eve geldim yattım uyudum. Günlerden cuma. Müzikten başım çatlıyor. Bir baktım Okan sabah 6'da kapıyı çalıyor. Kapıyı "şu kadarcık" açtım "Ne var" dedim. "Açsana" dedi kapıyı bir şey söyleyeceğim. "Ordan söyle" dedim. "Yok ilk kez duyacağın bir şey, aç" dedi. Neyse ben buna kapıyı açtım, koltuğun ucuna oturttum. Gelsene diyor, yok diyorum burdan söyle. "Evlenelim mi" dedi, elde ne yüzük var ne çiçek. Böyle mi dedim. Okan işe gitti. O sırada ben gelinlikçiyi, mekanı aradım her şeyi ayarladım. O sırada da sosyal medyada şöyle yazdım: Ay cuma cuma da evlilik teklifi almak, ne bileyim ben...

Demet Akalın, nasıl evlenme teklifi aldığını anlattı VİDEO