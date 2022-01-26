Yıllar sonra öğrenildi! Fatma Girik, meğer o ismin hayatını kurtarmış

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik'in vefatının ardından yıllar sonra itiraf edilen bir anısı ortaya çıktı. Girik'in sette bir meslektaşının hayatını kurtardığı öğrenildi.

Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Sanat dünyasını ve Türk halkını yasa boğan vefat haberinin ardından, Fatma Girik'e dair anılar da gündeme geldi.

Şaşırtan bir hatıra ise Yılmaz Gruda'dan gelmişti.

91 yaşındaki usta isim Gruda, Hülya Koçyiğit'e verdiği bir röportajda, Fatma Girik'in kendisini Karakolda Ayna Var filminin setinde ölümün kıyısından döndürdüğünü anlatmıştı.

FATMA GİRİK'İN SET ANISI

'Karakolda Ayna Var' filminin setinde Fatma Girik’in bir sahnede kendisini boğulmaktan kurtardığını belirten Gruda, anısını; "Emirgan’da bir köşk vardı..." sözleriyle başlayarak şöyle sürdürdü:

Arka taraftaki saati görüyordum, binaya aitti. Çok pahalı, bir dakika dâhi geçirirsen yandın, herkes yevmiyesinden ödemek zorunda. Sette 20-30 kişi vardı. Eğer ölüyorum ben kaldırın şunu desen bir saat gitti. Saate bakıyorum daha beş dakika var.

Bütün o gerginlik sırasında nefes yok, gittim gidiyorum. Yılmaz dayan diyorum. Stop desem, beni çözün desem bitecek. 100 liraya 45 liraya kırdırıyorsun.





"BENİM PARAMDAN KES"

Çünkü öyle paraya ihtiyaç var. Kostümler senin kostümlerin vs. Bütün herkes biliyorum almayacak o gün parasını. Bunu kahramanlık olsun diye anlatmıyorum. Bir hadiseyi anlatıyorum. Fatma da seyrediyor aşağıda. Sizin ben diye ayağa kalktı Fatma… O Fatma koca masayı aldı benim altıma koydu. Oradan bir sandalye aldı onun üstüne koydu ve Fatma uçtu, sandalyeye oturdu. Ne yaptı geldi beni kaldırdı. Prodüktör ‘’Fatmacığım biliyorsun’’ derken Fatma, 'Kes benim paramdan, kes' dedi."