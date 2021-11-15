Yılmaz Erdoğan, pin kodu analizi eğitimi aldı

Yılmaz Erdoğan, doğum tarihi ve pin kodu öğrenmeden kimseyi işe almıyor.

Doğum tarihinin kaderimizi etkilediğini ve 'insanın pin kodu'nu çözdüğünü iddia eden Güney Afrikalı fizikçi Douglas Forbes'dan etkilenen oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan proje ve filmlerine oyuncu seçerken Pin Kodu' analizi yapmadan kimseyi kadrosuna almadığını öğrenildi.

PİN KODU ANALİZİ

Erdoğan hafta sonu verdiği röportajında insan karakteri analizi yapmak için doğum tarihi ve saati dikkate alınarak bazı matematiksel hesaplamalar yaptığını ve bu şekilde oyuncuların uyumuna baktığını söyledi.

Filmlerinde öne çıkan oyuncu kkadrolarında yakalanan yüksek uyumun nedeninin de bu olduğunu belirten Erdoğan, pin kodu analizi yapmadan hiçbir projesinde kadro oluşturmadığını ifade etti.

OYUNCULARIN PİN KODLARINA BAKTI

Erdoğan “Kelebeğin Rüyası” filminin bu kadar parlamasını, oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, Belçim Bilgin ve Mert Fırat’ın oyunculuk başarılarını onaylayıp aynı zamanda deneme çekimleri sonrası birbirlerine uyumlarını da gördüğünü ve son olarak “kişilik pin kodlarına” bakarak onayladığını belirtti.

Erdoğan, Oğlu Rodin Nazım Erdoğan'ın doğum tarihini dahi hesapladı.