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    Yılmaz Morgül benzinlikten video paylaştı

    Sanatçı Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, "Pompacı Morgül. Pompalıyorum. Benzini de, motorini de, her şeyi pompalıyorum" ifadelerini kullandı.
    • 31.12.2022 - 09:02
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    Yılmaz Morgül benzinlikten video paylaştı

    Ses sanatçısı Yılmaz Morgül, son günlerde gündemden düşmüyor.

    İddialı açıklamalarıyla kendinden sıkça bahsettiren Morgül, sosyal medyayı da aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

    Sosyal medya paylaşımı olay oldu

    Öte yandan ünü dünyaya yayılan sanatçı, yurt dışında da verdiği konserlerle yoğun ilgi görüyor.

    Konserlerinin yanı sıra gündeme ilişkin eleştirileriyle de tartışma konularına giren Morgül, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden gündem oldu.

    "Pompalıyorum"

    Ünlü sanatçı, yeni bir işe başladığını belirterek benzinlikten bir video yayınladı.

    Videoda, "Hollanda ve Amsterdam başta olmak üzere çeşitli şehirlerde konserler veriyorum. Konserlerin dışında da yepyeni bir meslek buldum. Pompacı Morgül... Pompalıyorum. Benzini de motorini de her şeyi pompalıyorum." ifadelerini kullandı.

    Yılmaz Morgül benzinlikten video paylaştı VİDEO

    Yılmaz Morgül benzinlikten video paylaştı #1


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